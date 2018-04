Constituinte do Equador decide suspender o Congresso A Assembléia Constituinte equatoriana decidiu na quinta-feira fechar o Congresso, controlado pela oposição, até o referendo para a aprovação da nova Constituição do país. Em uma votação transmitida ao vivo pela TV pública, a Constituinte, na qual o presidente Rafael Correa tem maioria, decidiu assumir os poderes legislativos do Congresso, o que reforça o poder de Correa, depois de vários atritos com parlamentares que bloqueavam as reformas que ele prometeu durante sua campanha eleitoral do ano passado. "Fora Congresso!", gritavam membros do partido Aliança País, de Correa, que ocupa 80 das 130 vagas da Constituinte. A decisão deve provocar protestos dos deputados, que acusam Correa, um economista de esquerda, de ter tendências autoritárias. Os parlamentares prometem recorrer à Justiça internacional para manter o Congresso funcionando. Correa é muito popular por seu discurso contra a elite política do Equador, um país que derrubou três presidentes em uma década. Uma pesquisa de outubro lhe conferiu 72 por cento de aprovação. Já os investidores o vêem com desconfiança devido aos gastos públicos elevados e às promessas de restruturação da dívida equatoriana. "Sem um mecanismo de equilíbrio, Correa vai impor uma agenda legislativa baseada na intervenção estatal", observou o analista Patrick Esteruelas, da consultoria política Eurasia Group. "Ele tem um cheque em branco para implementar todas as reformas que deseja, e isso é muito preocupante." Correa pretende acabar com a autonomia do Banco Central, eliminar os limites para os gastos públicos e aumentar o controle do governo sobre o setor bancário. O presidente, que antes foi ministro da Economia, chocou Wall Street por seu empenho em rever os contratos com empresas de petróleo e a promessa de suspender o pagamento de dívidas "ilegítimas" assumidas por governos corruptos do passado. O Congresso, considerado corrupto e ineficiente por muitos equatorianos, está em recesso de um mês, aprovado pelos próprios deputados. A Constituinte terá seis meses para preparar a nova Carta, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Logo após a instalação da Assembléia, na quinta-feira, Correa colocou seu cargo à disposição, em um gesto simbólico para salientar os plenos poderes do novo órgão. A Constituinte ratificou o presidente em seu cargo, mas, na mesma votação, decidiu demitir o procurador-geral, o superintendente dos bancos e outros ocupantes de cargos importantes que haviam sido escolhidos pelo Congresso. (Reportagem de Alexandra Valencia em Montecristi e Alonso Soto em Quito)