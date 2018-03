Consulado dos Estados Unidos é atacado no México

O consulado dos Estados unidos na cidade de Monterrey, no norte do México, foi atacado a tiros. Não há informações sobre feridos e danos, afirma um funcionário federal. Em outra ação, duas granadas explodiram em um prédio público em Guadalajara e dois civis ficaram feridos. Uma porta-voz da Procuradoria Geral da República disse que fora do consulado foram encontradas cápsulas. Não há testemunhas do ataque e ninguém foi preso. Segundo os meios de comunicação do país, um homem disparou contra o prédio e outro jogou uma granada que não explodiu. O periódico El Universal informa que, de acordo com um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, o ataque ocorreu na madrugada de domingo. O consulado estuda aumentar a segurança. Também no domingo, duas granadas foram atiradas contra um escritório da Secretaria de Segurança Pública em Guadalajara. O porta voz da secretaria, Genaro Pacheco, disse que dois civis ficaram feridos. A explosão causou danos nas janelas do edifício e em lojas próximas.