Contêiner com água para Haiti é roubado na R.Dominicana

Um contêiner carregado com água potável, de propriedade da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e que seguiria para o Haiti a partir da República Dominicana, foi roubado por pessoas que depois o venderam, informou nesta quarta-feira, 03, uma fonte oficial.

Veja também:

Frustração cresce no Haiti por falta de coordenação na ajuda

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O contêiner tinha 1.800 galões de água e foi recuperado na comunidade dominicana de El Abanico, no norte do país. A carga foi desviada por um grupo liderado por uma mulher identificada como Cristina Guzmán, que está sendo interrogada pela Polícia.

Depois de recuperado, o contêiner foi levado para a sede do Ministério das Forças Armadas, em Santo Domingo, disse em comunicado o diretor de inteligência do Exército dominicano, Francisco A. Ovalle Pichardo.

De acordo com o oficial, as Forças Armadas dominicanas "estão atentas ao longo da fronteira para evitar que as contribuições que chegam do exterior para o Haiti não sejam introduzidas como contrabando". O contêiner "será devolvido ao seu legítimo proprietário", acrescentou Pichardo.