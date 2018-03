Coréia do Norte enviará ajuda a Cuba por causa dos furacões

A Coréia do Norte enviará ajuda a Cuba para fazer frente aos danos causados pelos recentes furacões, em uma quantia não estabelecida, segundo informou a agência norte-coreana de notícias KCNA, citada pela agência sul-coreana de notícias Yonhap. O escritório da "KCNA" informou que o regime norte-coreano "decidiu enviar material de ajuda ao governo cubano para que o povo possa enfrentar os danos" e "retorne à normalidade o mais rápido possível". No final de agosto e começo de setembro, os furacões Gustav e Ike provocaram perdas de US$ 5 bilhões e arrasaram centenas de milhares de hectares de cultivos e meio milhão de casas, segundo o governo de Cuba.