Corpo de Zilda Arns será sepultado esta tarde em Curitiba

O velório da médica sanitarista e fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, morta no terremoto de terça-feira no Haiti, prossegue nesta manhã no Palácio das Araucárias, sede do governo do Paraná, em Curitiba. O velório começou ontem (15), às 11h, e somente foi interrompido durante algumas orações para a família e durante a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, no fim do dia.

Vítimas brasileiras:

Emoção marca reencontro de militares feridos

Às 14h, haverá a celebração de uma missa de corpo presente em memória de Zilda Arns, no Palácio das Araucárias. Às 16h, a médica será sepultada no Cemitério da Água Verde.

Ontem, estiveram no velório o prefeito de Curitiba, Beto Richa, os governadores do Paraná, Roberto Requião, de São Paulo, José Serra, de Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), o deputado José Anibal (PSDB-SP), os senadores Álvaro Dias (PSDB-PR), Ideli Salvatti (PT-SC) e Eduardo Suplicy (PT-SP), a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O corpo de Zilda Arns chegou do Haiti na madrugada de ontem em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), em Brasília, e seguiu para Curitiba, onde chegou às 10h30. Acompanharam o voo o senador Flavio Arns (PSDB-PR), sobrinho da médica, e o chefe de Gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho.

Nobel da Paz

Lula deve cuidar pessoalmente da indicação de Zilda Arns ao Prêmio Nobel da Paz, de acordo com as informações da Agência de Notícias do Estado do Paraná. A proposta foi feita pelo governador do estado, Roberto Requião.

Lula também deve criar o Prêmio Zilda Arns, sugerido por Requião, para incentivar e reconhecer gestores públicos que se destaquem no combate à mortalidade infantil.