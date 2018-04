Corpos de 17 militares mortos em tremor Haiti voltam ao Brasil

O Centro de Comunicação Social do Exército informou nesta quarta-feira, 20, que os corpos dos 17 militares do Exército que morreram no Haiti, vítimas do terremoto do último dia 12, já estão no Brasil. Nesta madrugada, foi encontrado o corpo da 18º vítima, o major Márcio Guimarães Martins, que ainda está no Haiti. Na terça-feira,o ministério das Relações Exteriores informou que uma terceira vítima, civil, foi encontrada.

Segundo a nota, os corpos passam por uma complementação dos trabalhos de medicina legal em Manaus,no Amazonas, devido às dificuldades de infraestrutura no Haiti. Por isso, a aeronave C-130 (Hércules), da Força Aérea Brasileira, que trazia as vítimas, fez o pouso na capital amazonense.

O Exército informou ainda que a cerimônia de homenagens póstumas aos militares, que integravam a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), será realizada na Base Aérea de Brasília, no final da tarde de amanhã, em horário ainda a ser divulgado.

Eles serão recebidos com honras militares, em solenidade coletiva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá estar presente na cerimônia, além do ministro da Defesa, Nelson Jobim, vários ministros e autoridades dos demais Poderes e familiares das vítimas.

18ºcorpo

Márcio Guimarães Martins era o último militar dado como desaparecido pelo Exército no Haiti. Na semana passada, 16 oficiais feridos no tremor voltaram ao Brasil.

3ª vítima civil

De acordo com o Itamaraty, o corpo da terceira vítima foi encontrado junto a objetos pessoais que possibilitaram sua identificação. Uma análise de arcada dentária será feita para confirmar a identidade da vítima.

Os outros dois civis mortos são a Dra. Zilda Arns Neumann, coordenadora internacional da Pastoral da Criança, e Luiz Carlos da Costa, chefe adjunto civil da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti.

O terremoto de 7 graus na Escala Richter atingiu o Haiti na terça-feira da semana passada e deixou ao menos 72 mil mortos, segundo a Defesa Civil do país caribenho. Há também 250 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados.

Com informações da Agência Estado e de Solange Spigliatti, do estadao.com.br