Corpos de dois desaparecidos são resgatados no Equador

Os corpos de duas pessoas, das quatro que estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, 3, devido as fortes correntezas provocadas pelas cheias do Rio Chinchín, ocorrida no centro dos Andes do Equador, foram resgatados pela polícia e pela Cruz Vermelha.

De acordo com o canal de televisão Ecuavisa, que acompanhou o resgate, um homem de 50 anos e se filho, de 16, foram encontrados no rio Pastaza, a 50 quilômetros, de distância de onde haviam desaparecidos. Inicialmente as autoridades locais especulavam que haviam cinco desaparecidos, mas depois chegaram a conclusão que foram apenas quatro.

Uma das pessoas envolvidas no socorro, indicou que as buscas pelos outros desaparecidas continuarão na manhã desta sexta-feira, 5, já que o período noturno não é dos melhores para as equipes.

A súbita cheia do rio Chinchín se deu devido ás fortes chuvas que assolaram a região. As fortes correntezas provocadas atingiram 16 casas e um hotel, localizado no pé da cascata conhecida como "Manto de la novia". As autoriadades declararam que não existe relação do desastre com a atividade do vulcão Tungurahua, situado próximo ao local da tragédia.