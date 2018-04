Corpos de militares mortos no Haiti chegam a Brasília

O avião C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) com os 17 corpos de militares mortos no Haiti pousou na Base Aérea de Brasília nesta quarta-feira, 20. Participaram do ato 170 militares do Batalhão de Polícia do Exército e do Batalhão da Guarda Presidencial. O ato foi coordenado pelo general Luiz Sodré de Castro, que é o comandante militar do Planalto.

Os corpos permanecerão na Base Aérea, sendo velados em Câmara Ardente, na forma prevista no cerimonial militar, até a chegada dos familiares, que terão acesso exclusivo ao local até às 15h desta quinta-feira, 21.

A cerimônia de homenagens póstumas, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizada também na Base Aérea de Brasília, amanhã, às 16h. A informação é do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Participam da solenidade autoridades civis e militares e familiares das vítimas do terremoto que atingiu aquele país no último dia 12. O presidente pediu que todos os ministros compareçam à cerimônia.

Dezoito militares do Exército Brasileiro morreram no Haiti, vítimas do terremoto que atingiu aquele país na semana passada. O corpo do major Márcio Guimarães Martins, que foi encontrado na madrugada de hoje, permanece no Haiti. O governo estava fazendo gestões junto à ONU para acelerar a liberação do corpo do major, que era oficial do Comando da Brigada de Infantaria de Paraquedistas, do Rio de Janeiro.