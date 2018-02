Correa faz viagem contra 'campanha de desprestígio' da Colômbia O presidente do Equador, Rafael Correa, começou neste domingo uma viagem pela Europa para barrar a "campanha de desprestígio" iniciada pela Colômbia, depois da incursão militar em que morreu um líder guerrilheiro e levou ao rompimento dos laços formais entre os dois países. Correa terá reuniões com autoridades dos governos da Espanha, França e Bélgica para amenizar as acusações feitas pelo presidente colombiano, Álvaro Uribe, a respeito de suas supostas tentativas de alcançar um acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em apoio a sua plataforma política de esquerda. Equador e Colômbia romperam relações diplomáticas desde que militares colombianos bombardearam, no início de março, um acampamento das Farc instalado em território equatoriano, uma ação condenada pela comunidade internacional. "O presidente iniciou uma viagem pela Europa para apagar essa campanha propagandística de desprestígio realizada pelo governo colombiano", disse a assessoria de imprensa da Presidência do Equador em um comunicado. Correa acusou a Colômbia de arranhar a imagem do Equador, especialmente na União Européia e Estados Unidos, argumentando uma posição permissiva do país com relação à entrada das Farc em seu território. EUA e UE classificam as Farc como um grupo terrorista. O Equador rompeu relações com a Colômbia pela violação de seu território. Durante a passagem pela Europa, Correa abordará assuntos relacionados ao setor de petróleo e ao Plano Equador, uma iniciativa com a qual busca diminuir os efeitos das operações militares colombianas na zona fronteiriça do lado equatoriano. (Por Alexandra Valencia)