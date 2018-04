Correa ganha processo judicial contra jornalistas no Equador Dois jornalistas equatorianos foram condenados a pagar indenizações de 1 milhão de dólares cada um ao presidente Rafael Correa por causa de uma informação publicada em livro. A sentença, inédita no país, ocorre num momento de acirrado debate no Equador em torno de um projeto de lei das comunicações.