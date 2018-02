Correa não tem apoio para nova Constituição na Equador--pesquisa O presidente do Equador, Rafael Correa, não tem o apoio necessário para vencer um referendo sobre uma nova Constituição que aumentaria seu poder, mostrou uma pesquisa realizada na segunda-feira. O levantamento da Cedatos-Gall, publicado no jornal El Universo, revelou que 41 por cento dos equatorianos aprovariam a nova Constituição caso ela fosse votada em maio, número menor que os 50 por cento necessários para sua aprovação. Um referendo é esperado para o último trimestre do ano, embora um rascunho da nova constituição não tenha sido finalizado. Correa, um esquerdista amplamente popular que assumiu a presidência com a promessa de que iria combater as elites do país, disse que renunciará se os equatorianos rejeitarem a nova Constituição, que fortaleceria os poderes presidenciais e sua influência sobre a economia do país. Apesar da pesquisa, analistas políticos acreditam que o carisma de Correa, sua imagem de combatente das elites e esperados aumentos de gastos públicos irão atrair os votos necessários para a aprovação da nova Constituição. A fraca oposição do país argumenta que o economista deseja acumular poderes ditatoriais. A popularidade pessoal de Correa é muito alta, mas o apoio popular para a assembléia controlada pelo governo que esboça a nova Constituição diminuiu nos últimos seis meses. Na semana passada a assembléia estendeu seu prazo para reescrever o documento até julho. Os equatorianos estão irritados com o fato de a assembléia estar aparentemente paralisada, debatendo assuntos como direitos sexuais e um novo brasão para o governo, sem discutir assuntos importantes como o desemprego e a inflação, dizem analistas. Correa diz que a reforma constitucional é necessária para impedir que elites se beneficiem das leis atuais e para trazer estabilidade ao país andino, que viu três presidentes caírem em pouco mais de uma década. A pesquisa da Cedatos-Gallup, conduzida na semana passada, entrevistou 1.236 pessoas e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais. (Reportagem de Alonso Soto)