Correa se inscreve como candidato à Presidência do Equador

O governante equatoriano, Rafael Correa, se inscreveu nesta quarta-feira, 4, perante o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como candidato presidencial para as eleições gerais do próximo dia 26 de abril e pediu apoio para aprofundar a "revolução cidadã" que diz levar adiante. Um dia antes do término do prazo para registrar candidaturas, Correa se inscreveu ao lado de seu atual vice-presidente, Lenin Moreno. Em um ato realizado na própria sede do CNE, em Quito, repleto de simpatizantes do movimento governista, Correa disse que, apesar de contar com um grande apoio popular, não tem confiança absoluta em uma vitória. "Aqui estamos nos apresentando como simples instrumentos da cidadania", comentou o chefe de Estado. As próximas eleições gerais no Equador acontecem dentro da transição constitucional, que surgiu após a aprovação da nova Carta Magna em referendo realizado em setembro passado. Correa se tornou o terceiro candidato presidencial a se inscrever junto ao CNE, depois do independente Carlos González e do conservador Luis Fernando Torres. Espera-se que a socialista Martha Roldós faça o mesmo nesta quinta-feira, 5, último dia de prazo.