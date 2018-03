CORREÇÃO-Negociação com Farc é uma 'bênção' para Chávez A proposta de envolver o presidente Hugo Chávez na negociação com as Farc para a libertação de reféns foi uma "bênção de Deus" para o governante venezuelano porque ele ganhou a chance de aparecer onde antes não tinha permissão, disse nesta quinta-feira o ministro da Defesa da Colômbia. Juan Manuel Santos, crítico ferrenho da Venezuela, afirmou que o presidente colombiano, Alvaro Uribe, faria o que fosse necessário para tentar libertar os reféns que estão nas mãos da guerrilha, entre eles três norte-americanos, uma ex-candidata à Presidência da Colômbia e vários políticos. "(Uribe) aceitou seus mais beligerantes opositores, incluindo a senadora Piedad Córdoba, para ser uma facilitadora", disse Santos num evento em Washington. A participação de Córdoba garantiu a ela "um tremendo cenário e ela foi falar imediatamente com o presidente Chávez, o que foi uma bênção de Deus porque agora ele pôde usar isso para entrar em áreas onde antes não era permitido", acrescentou. Santos acredita que Chávez buscará "internacionalizar" sua função como mediador e disse que o venezuelano, crítico das políticas dos Estados Unidos, chegou a sugerir que seria mais fácil deixar os norte-americanos sequestrados fora da negociação, algo que o governo colombiano rejeitou. (Por Adriana Garcia)