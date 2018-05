Corte do Equador pede autorização para julgar presidente Correa A Corte Suprema de Justiça do Equador pediu na quinta-feira autorização ao Congresso para julgar o presidente Rafael Correa por supostas ofensivas contra um ex-funcionário de menor escalão, o que provocou um escândalo no governo do líder nacionalista. O pedido judicial não deve representar uma ameaça à permanência de Correa no cargo, mas pode incitar a conflitos entre os Poderes. O caso tem origem na divulgação, em maio, de vídeos em que o ex-ministro da Economia Ricardo Patiño aparecia reunido com políticos e especialistas no manejo da dívida externa. O caso levou à demissão do ministro. Os vídeos foram gravados e difundidos por Quinto Pazmiño, um ex-assessor do ministério, que decidiu processar o presidente por injúria depois de ser demitido e chamado de "canalha". Ele afirma ter outras gravações. O governo minimizou o processo. "Do ponto de vista profissional e processual, não lhe dou maior importância, porque considero que a denúncia do sr. Pazmiño tem problemas de fundo, e caso de que haja um processo judicial não vai prosperar", disse a jornalistas o assessor jurídico de Correa, Alexis Mera. As forças legislativas se polarizaram diante da possibilidade de um processo contra Correa. Para que o caso siga adiante, seriam necessários os votos de pelo menos 67 dos 100 deputados no fragmentado Congresso. Não há prazo para que os deputados se manifestem.