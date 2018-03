Corte eleitoral boliviana confirma realização de referendo

A Corte Nacional Eleitoral (CNE) da Bolívia ratificou nesta segunda-feira, 28, que segue com a preparação do referendo revogatório do mandato do presidente boliviano, Evo Morales, e oito dos nove governadores regionais, apesar das divergentes vozes que pedem a suspensão da consulta. Veja também: Juíza pede a suspensão de referendo revogatório na Bolívia O presidente da CNE, José Luis Exeni, anunciou em entrevista coletiva que "continua a administração do processo de referendo para 10 de agosto", após a Sala Plena do organismo eleitoral rejeitar a ordem de suspensão colocada pela única magistrada que fica no Tribunal Constitucional (TC). Com esta decisão, segue em vigor o referendo de 10 de agosto para decidir a continuidade ou revogação do mandato de Morales, do vice-presidente, Álvaro García Linera, e de oito dos nove governadores regionais, já que o indígena quíchua Savina Cuellar fica fora porque foi escolhida há pouco em Chuquisaca. No entanto, a determinação da CNE ocorre em meio ao aumento dos pronunciamentos contra a consulta, entre eles os de vários legisladores conservadores, o da única magistrada do TC, Silvia Salame, e do governador regional de Cochabamba, o opositor Manfred Reyes Villa.