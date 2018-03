Corte eleitoral boliviana confirma referendo revogatório

A Corte Nacional Eleitoral da Bolívia ratificou nesta quarta-feira, 23, a realização do referendo revogatório de mandato para o dia 10 de agosto e disse que a decisão em sentido contrário de uma magistrada do Tribunal Constitucional era somente uma opinião pessoal sem efeito legal. Veja também: Juíza pede a suspensão de referendo revogatório na Bolívia Lula e Chávez dão apoio a Morales antes de referendo na Bolívia A declaração eleitoral parece dissipar a incerteza que surgiu no país desde que a juíza Silvia Salame disse na terça que ordenou a suspensão do processo revogatório. "O órgão eleitoral continuará organizando o processo eleitoral revogatório de mandato convocado pela lei da República e que somente pode ser paralisado por outra lei ou por uma sentença constitucional legal", disse a repórteres o presidente da Corte Eleitoral, José Luis Exeni. Silvia é a única juíza do Tribunal, que está sem quórum. A magistrada disse que o referendo "tem que ser suspenso, porque a jurisprudência do tribunal é obrigatória para a Corte Nacional Eleitoral, o presidente da República (Evo Morales) e qualquer organismo nacional." O presidente boliviano Evo Morales sugeriu o pleito no final do ano passado, que foi visto como uma tentativa de enfraquecer os governadores oposicionistas. Tanto Evo quanto oito governadores de Departamentos - entre os quais cinco da oposição, que demandam mais autonomia do governo central - seriam obrigados a deixar seus cargos caso fossem derrotados na consulta popular.