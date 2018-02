Criança e idoso morrem devido a terremoto na Argentina

Associated Press,

Um garoto de oito anos morreu e outros dois ficaram feridos ao desmoronar uma parede em conseqüência de um terremoto de 6,1 graus na escala Richter que fez tremer a província argentina de Salta, no norte do país. Além da criança, um idoso de 70 anos também morreu em Salta devido ao terremoto. O tremor na Argentina foi uma réplica do terremoto de 8,8 graus que abalou o Chile e deixou mais de 200 mortos naqueles país.

“O garoto morreu por esmagamento depois que uma parede caiu em cima de seu corpo”, disse Alberto Benicio, diretor do Hospital de La Merced.