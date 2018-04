Crianças esperam ansiosas resgate de parentes em mina chilena

Não são membros das equipes de socorro, nem funcionários do governo. São filhos, sobrinhos e netos dos trabalhadores, que sobrevivem desde agosto numa galeria a 700 metros de profundidade, onde ficaram presos após um desabamento.

Crianças de 6 a 14 anos assistem aulas diariamente no "Acampamento Esperança", que surgiu nos últimos meses em torno da mina de cobre e ouro San José, o local do acidente.

A professora Margarita Guzmán disse que o início das aulas, há duas semanas, conseguiu criar uma cápsula para distrair as crianças da dramática situação vivida por suas famílias.

Mas na sexta-feira, quando uma das perfuradoras fizer contato com a parte onde os mineiros estão, a situação já será outra.

"Eles já estão muito ansiosos. As crianças estão muito conscientes do que está acontecendo, mas eles sabem que seus pais, tios e avós estão bem. Sabem que seus familiares estão a ponto de sair e isso os deixa tranquilos", disse Guzmán.

"Ontem as crianças já estavam animadas, já estão só por conta do regate. Falam entre eles sobre qual máquina está trabalhando (na perfuração), qual é o plano B ou C, discutem isso."

Todos os alunos da escolinha estão há várias semanas acampados ali. Um palhaço costuma aparecer distribuindo balões, e as crianças podem ser vistas jogando futebol ou correndo pelas estradas de terra.

Guzmán contou que nesta semana passou às crianças a tarefa de desenharem o acampamento, supondo que enfocariam a sala de aulas, as lojas e o cassino. Mas as crianças fizeram um enorme desenho das torres das máquinas perfuradoras, que se erguem sobre a paisagem montanhosa, a cerca de 400 metros do acampamento.

Escreveram lemas como "O Chile sem os mineiros não é Chile", e com tinta colorida deixaram as marcas das suas mãos.

Na sexta-feira, ao final das aulas, as crianças brincavam com uma cachorrinha que foi achada na região pouco depois do acidente.

"Quando chegaram encontraram essa cadelinha e a batizaram de 'La Mina', e vão levá-la com eles", disse a professora.

