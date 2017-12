Cristina desiste de disputar novo cargo na Argentina

A presidente argentina, Cristina Kirchner, deixará o poder em 10 de dezembro sem disputar um novo cargo público, o que estava a seu alcance e poderia garantir proteção nas investigações judiciais que envolvem sua família. O prazo para inscrições de candidaturas argentinas se esgotou à meia-noite deste sábado, 20, sob forte expectativa e sem registro do nome da líder do país há oito anos.

As hipóteses mais fortes eram de que ela disputasse um cargo como deputada pela Província de Buenos Aires ou integrante do Parlamento do Mercosul, o Parlasul. A ausência de Cristina indica como ela pretende conduzir o kirchnerismo, movimento representado na chapa presidencial governista por um de seus ideólogos, Carlos Zannini, escolhido para ser vice do governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli, um peronista moderado.

Na Câmara, ela poderia liderar a aprovação de projetos de sua corrente política. Além disso, teria imunidade parlamentar. A Justiça investiga negócios de Cristina e seus filhos no caso Hotesur, hotel de luxo no sul do país em que há indício de lavagem de dinheiro - quartos foram ocupados por dois anos consecutivos só no papel.

"Tudo indica que o kirchnerismo conseguirá a ampla maioria de deputados e senadores. Isso bloquearia qualquer iniciativa para atingir a presidente", disse ao Estado o cientista político Carlos de Angelis, da Universidade de Buenos Aires. "Ela está segura de que a aliança com Scioli, da qual Zannini é o fiador, é suficiente para protegê-la", concluiu. De acordo com a consultora Mariel Fornoni, Cristina evitou essa opção também porque poderia obter menos votos que o próprio Scioli, o que comprometeria sua força para influenciar de fora da Casa Rosada.

Novo discurso. Os militantes do grupo La Campora, que reúne os jovens kirchneristas mais extremistas na defesa do movimento, trocaram radicalmente de opinião sobre Scioli. O preferido da base kirchnerista era o ministro dos Transportes, Florencio Randazzo, que abandonou a disputa após o aval de Cristina a uma chapa única. Na noite de sexta-feira, 19, 20 deles se reuniam na sede da Campora no bairro de Barracas, no sul de Buenos Aires, região em que o kirchnerismo teve mais votos na última eleição (43%).

Entre os temas, estava justamente a estratégia agora que o candidato preferido não está mais na disputa. "É uma decisão da líder do movimento, que não podemos discutir", disse Nicolás "Pinguino" Rangugni. O apelido do militante de 30 anos está relacionado a sua devoção por Néstor Kircher, que governou entre 2003 e 2007, morreu em 2010 e tinha a mesma alcunha. Rangugni tem o casal Kirchner abraçado tatuado na batata de sua perna esquerda. "Confesso que jurei não votar no Scioli, mas mudei de ideia. Ele estará com Zannini, que dá a tranquilidade de que esse projeto continuará."

Todos os militantes consultados começaram a comentar a escolha de Scioli com a mesma frase: "foi uma decisão da líder desse projeto". Em seguida, vinham as razões para a rejeição original a Scioli e a aceitação repentina."Queríamos o Randazzo e tínhamos desconfiança do Scioli, por vir dos anos 90, do menemismo", afirmou Ezequiel Vallejos, de 16 anos. "Sciolia acompanhou sempre o projeto. Algumas coisas não fez bem no governo da Província, como educação e saúde, mas mostrou ser fiel", afirmou Agustina Amaranto, de 22 anos.

Tanto a militância da Campora, encarregada de apoiar a presidente em cada um de seus discursos, quanto os cérebros do kirchnerismo consideravam Scioli um representante da ala mais conservadora do peronismo. Ele era malvisto no governo por ter encontrado com executivos do Grupo Clarín, a quem o kirchnerismo tenta desmembrar com a Lei de Mídia. Em atos oficiais, foi destratado por Cristina e houve relatos de que até verbas para a administração da província que governa, que tem 38% dos eleitores, foram restringidas por ele não ser um kirchnerista puro.

Em maio do ano passado, Ricardo Forster, líder do Carta Aberta, disse duvidar que Cristina entregasse anos de sacrifício a "um homem que não tem nada a ver com a história do kirchnerismo". Esta semana, jurou "apoio absoluto" a Scioli. Entre os que mudaram sua visão de Scioli, está seu próprio vice. Zannini era o principal incentivador da candidatura de Randazzo, que ficou sabendo pela TV que o aliado havia trocado de lado.