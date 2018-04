Cristina diz que não mudará rumos de seu governo após morte de Kirchner

Cristina e seu filho, Máximo, chegando ao cemitério de Río Gallegos em 29 de outubro

BUENOS AIRES- A presidente argentina, Cristina Kirchner, disse neste domingo, 31, que não mudará o rumo de seu governo, caracterizado por políticas intervencionistas, após a morte de seu marido e antecessor, o ex-presidente Néstor Kirchner.

Kirchner, considerado o político mais poderoso da Argentina e apontado como o candidato do governo para as eleições presidenciais do próximo ano, morreu repentinamente na quarta-feira, o que levou muitos a pensarem que a atual presidente poderia flexibilizar suas políticas.

"Não vamos mudar justo agora", disse Cristina Kirchner no domingo ao jornal Página 12, ao deixar o cemitério da cidade de Río Gallegos, onde seu marido foi enterrado.

Em um sinal de firmeza após perder seu principal sócio político, Cristina retomará as atividades oficiais na segunda-feira e espera-se que na terça-feira ela participe de um ato público na província de Córdoba, a 800 quilômetros de Buenos Aires.

Autoridades haviam adiantado durante o fim de semana que o país manteria o modelo de governo impulsionado pelo chamado "casal presidencial" e falaram da possibilidade de Cristina ser a candidata governista em outubro de 2011.

O mundo financeiro viu a morte de Kirchner como a possibilidade de uma moderação nas políticas de governo, o que provocou uma alta nos mercados.

No entanto, a forte expansão econômica e o crescimento da popularidade de Cristina com a morte do marido poderiam levar a presidente a manter ou até endurecer suas políticas de governo.

(Reportagem de Karina Grazina)