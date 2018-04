Cristina Kirchner define primeiros nomes de seu governo

A presidente eleita da Argentina, Cristina Fernández Kirchner, designou o presidente do Banco Província de Buenos Aires, Martín Lousteau, como ministro da Economia de seu governo, que se inicia no dia 10 de dezembro, afirmou nesta quarta-feira, 14, o chefe do gabinete. O atual chanceler Jorge Taiana, o ministro do Planejamento Julio De Vido e o próprio chefe de gabinete, Alberto Fernández, foram ratificados em seus cargos. Além de Lousteau, Cristina convidará também Graciela Ocaña, Florencio Randazzo, Juan Carlos Tedesco e Lino Barañao para chefiarem os ministérios de Saúde, Interior, Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva, respectivamente. Durante o anúncio feito a jornalistas, Cristina afirmou que será criado um ministério para a área de ciência e haverá alterações em outras pastas. O Ministério da Educação, por exemplo, será desmembrado e será criada a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva para "acompanhar o processo produtivo" do país. Já o Ministério do Interior ficará encarregado exclusivamente da relação entre o governo central e as províncias, já que a segurança passará à esfera da pasta de Justiça. Entre domingo e terça-feira, circularam fortes rumores de que o atual ministro da Economia, Miguel Peirano, não continuaria no cargo no novo governo. O motivo seriam as divergências entre ele e o secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, o encarregado nos últimos dois anos de combater, por meios polêmicos, a inflação. A negativa de Peirano em continuar no ministério após a posse atrapalha os planos de Cristina de manter o gabinete do marido sem grandes alterações ao longo de 2008 - ela queria preservar os principais cargos, entre eles a pasta da Economia, sem mudanças imediatas. Na semana passada, durante a cúpula de países ibero-americanos realizada em Santiago do Chile, Cristina teria ouvido da presidente chilena, Michelle Bachelet, o conselho de "não mudar time que está ganhando". Bachelet mudou a equipe deixada por seu colega socialista e antecessor Ricardo Lagos e hoje amarga diversos problemas. Os analistas destacam que a ausência de Peirano no gabinete de Cristina não causará problemas nos mercados, já que o ministro da Economia, na prática, é o próprio Kirchner. (com Ariel Palacios, do Estadão)