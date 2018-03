Cristina Kirchner diz que 1a viagem após vitória será ao Brasil A presidente eleita da Argentina, a primeira-dama Cristina Fernández de Kirchner, afirmou na terça-feira que será ao Brasil a primeira viagem ao exterior que fará após a vitória nas eleições de domingo. Ela disse também que o presidente norte-americano, George W. Bush, convidou-a a ir a Washington. Em entrevista ao canal CNN em espanhol, Cristina declarou que sua prioridade nas relações internacionais será a América Latina e que sinal disso será a viagem ao Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Nossa casa é a América Latina, sem negarmos o mundo. A primeira visita que vou fazer depois de ter ganhado as eleições é precisamente ao Brasil", disse. "É necessário também configurar-se como blocos sólidos para poder também articular e negociar com os outros blocos", acrescentou. A Argentina é integrante do Mercosul junto com Brasil, Uruguai e Paraguai -- Chile e Bolívia são associados ao bloco e a Venezuela está em processo de adesão plena. Cristina afirmou que planeja se encontrar com o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez. A Argentina mantém com o país tensas relações e uma disputa internacional devido à instalação de uma fábrica de celulose na parte uruguaia de um rio compartilhado, algo que Buenos Aires rechaça. "Não somente vou me reunir...temos uma excelente relação com Tabaré (Vázquez) e com os irmãos do Uruguai", afirmou à CNN. A presidente eleita disse ainda que recebeu um telefonema de Bush, que a convidou para visitar Washington logo após sua posse, em 10 de dezembro.