Cristina Kirchner faz o gênero Penélope Charmosa A presidente argentina, Cristina Kirchner, deu na quinta-feira um passeio num quadriciclo dos irmãos Marcos e Alejandro Patronelli, recentes vencedores do rali Dacar, que lhe presentearam com um capacete rosa, o qual a governante associou à personagem Penélope Charmosa, do desenho animado "Corrida Maluca".