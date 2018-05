Cristina Kirchner ganharia eleição no 1o turno--pesquisas A primeira-dama argentina, Cristina Kirchner, mantém uma ampla vantagem antes da eleição presidencial de outubro, apesar dos recentes escândalos de corrupção que atingiram o governo. Segundo pesquisas, ela venceria sem necessidade de segundo turno. Duas pesquisas publicadas no domingo pelo jornal Clarín mostraram que a atual senadora supera por pelo menos 30 pontos os outros candidatos que disputam o segundo lugar. Segundo um levantamento da Consultoria Equis, Cristina Kirchner tem 45,1 por cento das intenções de voto para as eleições de 28 de outubro, seguida pela ex-deputada de centro-esquerda Elisa Carrió, com 15,3 por cento, e pelo ex-ministro da Fazenda Roberto Lavagna, com 11,6 por cento. Outra consultoria, a CEOP, dá a ela 48,9 por cento das intenções de voto. Lavagna tem 11,9 por centro e Carrió soma 9,3 por cento. De acordo com as pesquisas, a candidata oficial do governo conseguiria evitar o segundo turno, já que a lei eleitoral argentina prevê uma vitória direta se um dos candidatos conseguir mais de 45 por cento dos votos ou um mínimo de 40 por cento com uma diferença superior a 10 pontos sobre os outros candidatos. (Por Damián Wroclavsky)