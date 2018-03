Cristina Kirchner nega que tenha ido fazer compras em Roma A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, negou na sexta-feira que tenha usado uma viagem para passear nas elegantes joalherias e lojas de roupas de cama em Roma, conforme publicou um jornal italiano. O Corriere della Sera disse que, enquanto esteve em Roma nesta semana para participar da cúpula das Nações Unidas sobre a fome mundial, a presidente comprou jóias e um jogo de lençóis de 1.000 euros. "Não é prática do governo argentino polemizar a respeito de artigos dessa natureza. Entretanto, levando em conta [...] a manifesta malícia que reflete, nos sentimos obrigados a formular o mais enérgico desmentido do que se afirma em tal nota", disse a Presidência argentina em carta ao diretor do jornal. "O passeio de compras jamais existiu. Os registros oficiais de protocolo e segurança italianos que acompanharam a presidente argentina em todos os seus deslocamentos por Roma estão ali para demonstrar a absoluta falsidade do publicado pelo diário." O artigo cita funcionários não-identificados das lojas supostamente visitadas por Cristina. A Casa Rosada disse que advogados que representam a Argentina na Itália enviaram intimações às lojas citadas na reportagem para que os empregados desmintam as declarações. Exigem também um desmentido e um pedido de desculpas por parte do jornal. Durante o governo de Néstor Kirchner, Cristina, então primeira-dama, foi acusada de realizar compras caras durante viagens oficiais ao exterior. (Reportagem de César Illiano)