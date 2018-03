Cristina Kirchner participa de almoço com Lula A primeira-dama e candidata do governo à Presidência argentina, Cristina Kirchner, chegou uma hora atrasada para um almoço com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, na início da tarde desta quarta-feira, 3. Foto: Associated Press Cristina veio acompanhada do ministro das Relações Exteriores argentino, Jorge Enrique Taiana, e do titular da Economia, Miguel Peirano. Após o almoço, a mulher do presidente Néstor Kirchner segue para o hotel em que se hospedará em Brasília, para em seguida partir para o Itamaraty, onde participará de um encontro com empresários brasileiros.