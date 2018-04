Cristina Kirchner priorizará relações com Brasil e Venezuela A 15 dias de assumir o poder, a presidente eleita da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, disse que seu governo vai priorizar as relações com a América Latina, em especial com o Brasil e a Venezuela, vitais para resolver a equação energética e alimentar regional. Em entrevista publicada no domingo pelo jornal Página 12, Fernández também indicou que os problemas com o Uruguai deverão ser conduzidos com serenidade, à espera de que o Tribunal Internacional de Haia resolva a disputa ambiental sobre uma usina de celulose no país vizinho. A primeira-dama Argentina disse também esperar que o Brasil e o Paraguai dêem o sinal verde para o ingresso da Venezuela no Mercosul --integrado também por Argentina e Uruguai--, a fim de consolidar o posicionamento estratégico do bloco a longo prazo. "A entrada da Venezuela é importante, ainda mais agora, que o Brasil encontrou petróleo. Está a sete mil metros de profundidade e, para ser rentável, o barril tem de estar a mais de 100 dólares", disse ela a respeito da descoberta de um campo de petróleo no Brasil. "No mundo que está chegando, as questões energética e dos alimentos são as que vão determinar as direções mais fortes e, neste sentido, temos grandes oportunidades", acrescentou, em entrevista em sua casa na Patagônia. Cristina descartou a teoria de que sua aproximação ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a quem prestou sua primeira visita oficial, implique em um distanciamento do presidente venezuelano, Hugo Chávez, que apoiou a Argentina financeira e energeticamente durante recentes crises. "Por que a aproximação com o Brasil deveria implicar o afastamento de Chávez, ou minha proximidade com Chávez um distanciamento do Brasil?", perguntou. Consultada sobre o incidente agora célebre em que o rei Juan Carlos da Espanha, outro aliado político e comercial da Argentina, perguntou por que Chávez "não se cala" durante uma reunião de cúpula ibero-americana, ela afirmou: "Teria sido melhor se não houvesse acontecido". URUGUAI Enquanto o conflito com o Uruguai continua se intensificando, com freqüentes fechamentos de fronteira e manifestações de protesto, Cristina garantiu que manterá a mesma linha política fixada por seu marido, o presidente Néstor Kirchner, e deixará a solução nas mãos do Tribunal Internacional de Justiça. "O conflito, como já disse o presidente Kirchner, será resolvido pela corte de Haia. Estamos vivendo em meio à grande frustração, porque não recebemos nenhum gesto por parte do Uruguai." A disputa começou há mais de dois anos, com a construção de uma fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia às margens de um rio na fronteira entre os dois países. Desde então, vêm acontecendo disputas diplomáticas, protestos e ameaças. (Por Damián Wroclavsky)