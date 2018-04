Cristina Kirchner tentará reeleição, diz chanceler

BUENOS AIRES - O ministro de Exteriores da Argentina, Héctor Timerman, afirmou na quinta-feira, 28, que a presidente do país, Cristina Kirchner, tentará se reeleger, apesar de estar bastante abalada com a morte de seu marido e ex-mandatário Néstor Kirchner.

Veja também:

Vídeo: Ariel Palácios comenta morte de Kirchner

Análise: Sucessão de Cristina se torna imprevisível

Especial: A trajetória política do ex-presidente

Galeria de fotos: Argentina em luto

Perfil: de líder estudantil à presidência da Argentina

"Nós dizíamos que (o candidato) podia ser pinguim ou 'pingüina' (pinguim fêmea em espanhol), que podia ser ele ou ela. Agora certamente será ela", disse Timerman em declarações à emissora CNN.

"Cristina será candidata dos argentinos e será a vencedora das eleições, não tenho nenhuma dúvida", ressaltou o chanceler, que reconheceu, no entanto, que nada ainda está decidido. "É algo que ela tem de decidir, mas sabe que tem meu apoio". Segundo Timerman, Cristina "é uma líder política por direito próprio". "Não é a viúva que herda, é a condutora do governo porque assim foi escolhida".

As declarações do chanceler contrastam com a prudência mantida nas últimas horas pelos membros do governo argentino e dirigentes do Partido Justicialista (peronista) sobre o futuro político e as opções eleitorais de Cristina após a morte do marido.

Néstor, líder e deputado de seu partido e secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), era tido como um provável candidato à presidência. Ele era considerado a verdadeira força política por trás do governo de sua esposa.

O peronista, de 60 anos, morreu na quarta-feira, vítima de um enfarte na cidade de El Calafate. Ele será enterrado nesta sexta-feira, 29, em sua cidade natal, Río Gallegos.