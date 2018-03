Cristina Kirchner terá maioria legislativa e controlará províncias

A vitória da senadora e primeira-dama argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nas eleições presidenciais do domingo, 28, deve garantir à candidata governista a maioria no Congresso e o apoio dos principais governadores provinciais. Veja Também Derrotada, Carrió se proclama líder da oposição na Argentina Cristina tem melhor eleição que seu marido Perfil de Cristina Candidatos reconhecem vitória de Cristina Cristina é a 9ª presidente na América Oposição denuncia irregularidades nas eleições Ministro nega fraude em eleição na Argentina Segundo os dados preliminares da apuração, Cristina deve contar com uma maioria mais significativa do que a desfrutada por seu marido, o presidente Néstor Kirchner. Advogada de 54 anos e mãe de dois filhos, a candidata governista venceu em 21 dos 24 distritos eleitorais argentinos. Com mais de 96% das 73.444 mesas eleitorais de todo o país apuradas nesta segunda-feira, 29, a candidata da coalizão de centro-esquerda Frente para a Vitória tinha aproximadamente 45% dos votos, de um total de 8.156.649. Em segundo lugar, a candidata da também centro-esquerdista Coalizão Cívica aparecia com 23% dos votos. No Senado, a Frente para a Vitória e grupos aliados terão provavelmente 44 das 72 cadeiras da Casa, três a mais do que atualmente. Já na Câmara, dos 257 deputados, o bloco governista contará com 153 legisladores, 13 a mais do que agora. Em seu discurso após a confirmação da vitória, Cristina prometeu impulsionar a coalizão iniciada por seu marido, que tem como base a esquerda do peronismo e setores dissidentes dos oposicionistas União Cívica Radical (UCR) e Socialistas. A consolidação desta aliança deve ser a tarefa prioritária de Kirchner ao longo da transição do governo para sua mulher, que assume no dia 10 de dezembro.