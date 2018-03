Cristina Kirchner venceria no primeiro turno, diz pesquisa

A primeira-dama e candidata à Presidência da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, obteria 45,7% dos votos nas eleições marcadas para 28 de outubro, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 9. Veja também: As eleições argentinas A sondagem da Ceop, publicada pelo jornal BAE, mantém a tendência das pesquisas de setembro, que também apontavam a senadora como vitoriosa ainda no primeiro turno do pleito. No segundo lugar da pesquisa aparece a candidata de centro-esquerda Elisa Carrió, com 14,6% das intenções de voto e no terceiro, o ex-ministro da Fazenda Roberto Lavagna, com 10,2%. A lei argentina prevê que o candidato que obtiver mais de 45% dos votos vence o primeiro turno. Além disso, o candidato que ficar com uma votação de entre 40 e 45% dos votos e conseguir uma diferença de 10 pontos sobre o segundo lugar também vence sem a necessidade de um segundo turno. O levantamento foi fechado na segunda-feira, após consultar 2.931 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 1,84%.