CRONOLOGIA-Captura e libertação de reféns na Colômbia A Colômbia afirmou na quarta-feira ter resgatado a cidadã franco-colombiana Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 outros reféns mantidos durante anos sob o poder da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Os guerrilheiros mantiveram e ainda mantêm em acampamentos montados em áreas de mata fechada vários reféns para obter resgate ou vantagens políticas. Alguns deles foram sequestrados há mais de um década. Leia abaixo uma cronologia com alguns dos principais eventos envolvendo a tomada e a libertação de reféns na Colômbia, nos últimos anos. 4 de setembro de 1997 -- Rebeldes marxistas invadem uma das maiores usinas hidroelétricas do país e fazem ao menos 23 pessoas reféns. 26 de março de 1998 -- Rebeldes das Farc mantêm mais de 30 civis reféns, entre os quais quatro cidadãos norte-americanos e um italiano, depois de terem-nos capturado em uma estrada das cercanias de Bogotá, afirmam autoridades. 14 de abril -- Cinco rebeldes bem vestidos e carregando pastas executivas assumem o controle de um avião colombiano e sequestram seus 41 passageiros e tripulantes, afirmam seis reféns libertados. 9 de fevereiro de 2000 -- Soldados libertam centenas de pessoas mantidas reféns por rebeldes esquerdistas que bloqueavam uma importante estrada do país depois de um cerco de quatro dias que teria feito parte da maior tomada de reféns da história colombiana. 10 de janeiro de 2001 -- Soldados colombianos a bordo de helicópteros resgatam 56 reféns de guerrilheiros esquerdistas, mas o grupo rebelde revida, sequestrando outras 13 pessoas, entre as quais cinco policiais, em uma outra área, dizem membros da polícia e das Forças Armadas. 6 de maio -- O presidente venezuelano, Hugo Chávez, diz ter dado início a esforços para ajudar na libertação de soldados colombianos mantidos reféns por guerrilheiros marxistas há vários anos. 24 de fevereiro de 2002 -- Guerrilheiros marxistas sequestram a candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt em uma estrada de uma área antes desmilitarizada. A captura ocorre enquanto o Exército começa a ocupar novamente essa área. 23 de outubro -- As Farc exigem a libertação de todos os guerrilheiros presos no país como condição para soltar os políticos e policiais sequestrados. 5 de maio de 2003 -- Os rebeldes matam um governador de Província, um ex-ministro da Defesa e oito soldados mantidos reféns quando o Exército realiza uma tentativa malsucedida de resgate, afirmam o governo e sobreviventes. 18 de dezembro de 2007 -- As Farc dizem em um comunicado que entregarão três reféns para Chávez. A declaração surge semanas depois de o governo da Colômbia ter afastado o líder venezuelano dos esforços para garantir a libertação dos rebeldes. 31 de dezembro -- A delicada missão de libertar três reféns parece entrar em colapso quando o governo e dirigentes rebeldes trocam acusações sobre manobras para tentar frustrar o acordo. 7 de janeiro de 2008 -- A Colômbia descarta a possibilidade de missões internacionais negociarem a libertação de reféns. 10 de janeiro -- Clara Rojas e Consuelo González, uma ex-deputada capturada em 2001, são soltas, alimentando as esperanças das outras dezenas de reféns ainda sob poder de guerrilheiros. 27 de fevereiro -- As Farc entregam para Chávez quatro reféns colombianos mantidos em um acampamento de uma área de mata. 4 de março -- As Farc afirmam que a morte de um de seus principais líderes, atingido em uma operação colombiana realizada dentro do Equador, prejudicará enormemente os esforços para realizar a troca de reféns por guerrilheiros presos. 28 de março -- A Colômbia oferece dinheiro e penas de prisão brandas para rebeldes que garantam a libertação de Betancourt. 1o de abril -- O presidente da França, Nicolas Sarkozy, diz que Betancourt encontra-se perto da morte e que precisa ser libertada. Sarkozy envia uma equipe médica para cuidar da refém, mas não consegue autorização para que essa equipe encontre-se com a franco-colombiana. 8 de junho -- Chávez conclama os rebeldes das Farc a libertarem incondicionalmente todos os reféns. 2 de julho -- Forças colombianas resgatam Betancourt, três norte-americanos e 11 outros reféns das mãos das Farc.