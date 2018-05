CRONOLOGIA-Conheça os terremotos recentes na América Latina Um forte terremoto sacudiu o Peru na noite de quarta-feira, e as autoridades afirmam que mais de 300 pessoas morreram no desabamento de casas e edifícios. Equipes de resgate procuravam vítimas e sobreviventes entre os escombros na quinta-feira. Leia abaixo uma cronologia com os terremotos mais significativos na América Latina desde 1970. -- 31 de maio de 1970, PERU -- Um intenso terremoto de 7,9 graus de magnitude sacode o norte do Peru e destrói as cidades de Yungay, Huaraz e Chimbote, além de outros vilarejos. Mais de 70 mil pessoas morrem e 600 mil ficam desabrigadas. -- 23 de dezembro de 1972, NICARÁGUA -- Um terremoto de 6,5 graus de magnitude abala Manágua e causa a morte de entre 5.000 e 7.000 pessoas. -- 4 de fevereiro de 1976, GUATEMALA -- Uma série de tremores de magnitude de até 7,5 graus, junto com deslizamentos de terra, causa grande destruição ao norte da Cidade da Guatemala e deixa 23 mil mortos. Cerca de 80 mil pessoas ficam feridas e 1,5 milhão, desabrigadas. -- 12 de dezembro de 1979, COLÔMBIA -- Um terremoto sob o mar, de magnitude de entre 7,7 e 8,1 graus, sacode o litoral da Colômbia. Cerca de 600 pessoas morrem e mais de 80 mil ficam desabrigadas. -- 31 de março de 1983, COLÔMBIA -- A cidade de Popayán é devastada por um sismo de 7 graus. Pelo menos 500 pessoas morrem e mais de 3.000 famílias são afetadas. -- 3 de março de 1985, CHILE -- Santiago é atingida por um terremoto de magnitude 7,4, que causa a morte de 177 pessoas e deixa centenas de desabrigados. -- 19 de setembro de 1985, MÉXICO -- Um sismo de 8,1 graus de magnitude abala a Cidade do México e as cidades próximas, causando a morte de entre 6.000 e 12.000 pessoas. -- 10 de outubro de 1986, EL SALVADOR -- Um terremoto de 7,5 graus sacode San Salvador. O número de mortos chega a 1.500, com 20 mil feridos e mais de 30 mil desabrigados. -- 5 de março de 1987, EQUADOR -- Um tremor de 7 graus abala a cidade de El Reventador, 80 km a leste de Quito. Mais de mil pessoas morrem. -- 29 de maio de 1990, PERU -- Um terremoto de 5,8 graus é registrado a 130 km da cidade de Moyobamba e deixa 101 mortos. -- 1o de setembro de 1992, NICARÁGUA -- Um tremor de 7 graus sacode o litoral pacífico da Nicarágua e causa a morte de 120 pessoas. Mais de 16 mil ficam desabrigados. -- 6 de junho de 1994, COLÔMBIA -- Um sismo de 6 graus e os deslizamentos de terra que se seguem causam a morte de mil pessoas no vale do rio Paez, no sudoeste da Colômbia. -- 6 de janeiro de 1999, COLÔMBIA -- Pelo menos 938 pessoas morrem e mais de 4.000 ficam feridas depois de um tremor de 6 graus registrado na região central do país, onde ficam as maiores plantações de café. -- 13 de janeiro e 13 de fevereiro de 2001, EL SALVADOR -- Terremotos de magnitude 7,6 em janeiro e 6,6 em fevereiro provocam a morte de mais de 1.150 pessoas e deixam mais de 1 milhão de desabrigados. -- 15 de agosto de 2007, PERU -- Um sismo de 7,9 graus atinge o Peru. Autoridades dizem que mais de 300 pessoas morreram e que há 1.300 feridos. Fonte: Reuters; Serviço Geológico dos Estados Unidos (earthquake.usgs.gov).