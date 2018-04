Cronologia cubana desde a revolução liderada por Fidel Castro

O veterano líder Fidel Castro anunciou nesta terça-feira, 19, que não continuará como presidente de Cuba, despedindo-se do poder depois de quase meio século como lenda viva da esquerda mundial e colocando fim a uma era. Fidel, de 81 anos, disse em texto publicado no jornal oficial Granma que ainda não se recuperou da enfermidade não revelada que o obrigou a transferir o poder, há um ano e meio, a seu irmão Raúl. Com a decisão, renuncia à reeleição de 24 de fevereiro como chefe de Estado. Estas são algumas das datas-chave em Cuba nas últimas cinco décadas, e que balizam a revolução liderada por Fidel Castro: 26/7/1953 - Fracassa a invasão ao Quartel Moncada, em Santiago de Cuba. 16/10/1953 - Fidel assume sua defesa no julgamento, e é condenado a 15 anos de prisão. 15/5/1955 - Os condenados saem da prisão da Ilha dos Pinheiros (Isla de Pinos) graças à anistia para presos políticos, e em julho se exilam no México. 25/11/1956 - Fidel e 81 seguidores partem de Santiago de la Peña (México) a bordo do navio "Granma". 2/12/1956 - Desembarcam na praia Las Coloradas. Fidel e doze sobreviventes se refugiam em Sierra Maestra. 1/1/1959 - Ditador Fulgencio Batista cede o poder a uma Junta Militar e abandona Cuba. 2/1/1959 - As tropas de Che Guevara e Camilo Cienfuegos entram em Havana. 8/1/1959 - Fidel entra em Havana, e forma um governo no qual passa a ocupar a Chefia das Forças Armadas. 17/5/1959 - Assinatura da Lei de Reforma Agrária, pela qual os fazendeiros perdem seus latifúndios. 1960 - Começa um programa de nacionalização de empresas estrangeiras. 7/5/1960 - Cuba e URSS restabelecem relações diplomáticas. 13/9/1960 - Nacionalização de bancos norte-americanos e diversas empresas. 28/9/1960 - São criados os Comitês de Defesa da Revolução. 20/10/1960 - Estados Unidos decretam um embargo às exportações cubanas. 1/1/1961 - Começa uma vasta campanha de alfabetização. 3/1/1961 - EUA rompem relações diplomáticas com Cuba. 16/4/1961 - Fidel proclama o caráter socialista da Revolução. 17 a 19/4/1961 - Fracassa o desembarque de exilados na Baía dos Porcos (Cuba), com o objetivo de derrubar o governo recém-formado. 3/2/1962 - O presidente John F. Kennedy ordena o bloqueio total de Cuba. 22/10/1962 - Oito dias após saber da instalação de mísseis e da presença de tropas soviéticas, Kennedy decreta o bloqueio de todos os navios com material bélico. 28/10/1962 - O presidente soviético Nikita Kruschev ordena a retirada dos mísseis. 8/7/1963 - EUA proíbem o comércio com Cuba. 3/10/1965 - Fidel lê em público a carta de renúncia de Che Guevara a todos os seus cargos. O Partido Unido da Revolução Socialista Cubana adota o nome de Partido Comunista de Cuba. 5/11/1975 - Cuba envia as primeiras tropas a Angola. 17 a 22/12/1975 - I Congresso do Partido Comunista de Cuba, no qual Fidel é confirmado como secretário-geral. 3/12/1976 - Fidel é eleito chefe do Estado. 5/1985 - Começam as transmissões da "Rádio Martí". 2 a 5/4/1989 - O presidente soviético Mikhail Gorbachev visita Cuba e assina com Fidel um Tratado de Amizade e Cooperação. 13/7/1989 - Fuzilados o general Arnaldo Ochoa, herói de Angola, e outros três oficiais condenados por narcotráfico e "alta traição". 14/09/1992 - Cuba e Rússia acertam a saída da Ilha dos últimos 1.500 soldados russos. 24/09/1992 - Congresso americano aprova a Lei Torricelli. 7 a 8/1994 - "Crise dos balseiros". Afundam um rebocador no qual morrem 40 ocupantes, e Fidel permite a saída de balseiros. 1995 - O turismo desbanca pela primeira vez o açúcar em contribuição de divisas. 12/3/1996 - O presidente americano Bill Clinton sanciona a Lei Helms-Burton. 21 a 25/1/1998 - O Papa João Paulo II visita Cuba. 30/10/2000 - Fidel e seu homólogo venezuelano, Hugo Chávez, assinam em Caracas o Acordo Integral de Cooperação, pelo qual a Venezuela fornece petróleo à ilha em troca de serviços cubanos, sobretudo médicos. 12 a 17/5/2002 - Ex-presidente americano Jimmy Carter visita o país. 27/6/2002 - Parlamento declara irrevogável o regime socialista. 18/3/2003 - Começa a grande onda de repressão contra a dissidência, e 75 opositores são condenados. 5/6/2003 - UE anuncia sanções políticas contra a ilha. 8/11/2004 - Cuba derroga a circulação do dólar. 3/1/2005 - Cuba começa a normalizar as relações com países europeus e a UE. 31/1/2005 - A UE, por iniciativa espanhola e após vários meses de contatos, suspende temporariamente as sanções diplomáticas decretadas em 2003. 20 a 21/5/2005 - Realizado em Havana o Congresso Democrata Cubano. É a primeira vez que o regime permite reunir-se com a dissidência. 31/7/2006 - Fidel delega provisoriamente a Presidência a seu irmão Raúl, por causa de uma crise intestinal que lhe obriga a passar por uma intervenção cirúrgica. 17/12/2007 - Fidel divulga comunicado em que deixa em aberto a possibilidade de deixar o governo. 19/02/2008 - Fidel anuncia sua renúncia à Presidência.