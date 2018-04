CRONOLOGIA-Principais fatos na vida de Fidel Castro A seguir, os principais fatos na vida do líder cubano Fidel Castro, que anunciou na terça-feira a decisão de se aposentar, após quase meio século no poder. 13 de agosto de 1926 -- Fidel Castro Ruz nasce na localidade de Birán (leste de Cuba), filho de um próspero proprietário de terras de origem espanhola. 26 de julho de 1953 -- Fidel libera uma rebelião contra o ditador Fulgencio Batista, mas fracassa na sua tentativa de atacar o quartel Moncada, na cidade de Santiago de Cuba (leste). Maio de 1955 -- Preso após o ataque, Fidel acaba anistiado e se muda para o México. 2 de dezembro de 1956 -- Fidel e 81 rebeldes desembarcam em Cuba a bordo do iate "Granma". A maioria é capturada ou morre, mas um grupo de sobreviventes -- que inclui Fidel, seu irmão Raúl e o argentino Ernesto "Che" Guevara -- se refugia nas montanhas da Sierra Maestra, onde inicia uma guerra de guerrilha. 1o. de janeiro de 1959 -- O ditador Batista foge para a República Dominicana. A revolução é vitoriosa. 8 de janeiro de 1959 -- Fidel entra em Havana após um percurso triunfal por toda Cuba. Intitula-se comandante-chefe das Forças Armadas e lança uma transformação política, econômica e social na ilha. 3 de janeiro de 1961 -- Os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. 16 de abril de 1961 -- Fidel declara que a revolução é socialista. 19 de abril de 1961 -- À frente de suas tropas, Fidel impede a tentativa de invasão realizada por exilados cubanos, com apoio dos EUA, na baía dos Porcos (sul). 7 de fevereiro de 1962 -- Os EUA impõem um embargo comercial total contra Cuba. Outubro de 1962 -- A "Crise dos Mísseis": a presença de ogivas nucleares soviéticas em Cuba provoca uma crise entre Moscou e Washington. Muitos temem por uma Terceira Guerra Mundial, mas a URSS retira seus mísseis. 1975 -- Fidel envia tropas a Angola para ajudar o governo esquerdista a combater rebeldes apoiados pela África do Sul. 1980 -- "A Fuga de Mariel": Cuba autoriza cerca de 125 mil pessoas a viajarem do porto de Mariel para os Estados Unidos. 1990 -- O colapso da União Soviética mergulha Cuba numa crise econômica, o "período especial", como qualifica o governo. 14 de agosto de 1993 -- O governo cubano suspende a proibição do uso de dólares, como parte de uma série de tímidas reformas econômicas. 5 de agosto de 1994 -- Centenas de moradores de Havana realizam o maior distúrbio anti-Fidel desde a revolução. Agosto/setembro de 1994 -- Mais de 35 mil pessoas abandonam Cuba em frágeis embarcações caseiras, levando os EUA a conceder 20 mil vistos legais anuais a cidadãos cubanos. 24 de fevereiro de 1996 -- Caças cubanos derrubam no estreito da Flórida dois pequenos aviões pertencentes ao grupo de exilados Hermanos al Rescate. Quatro tripulantes morrem. 21-25 de janeiro de 1998 -- João Paulo 2o. torna-se o primeiro papa a visitar Cuba. 25 de novembro de 1999/28 de junho de 2000 -- "A Saga de Elián": Fidel lança uma campanha para a repatriação do menino Elián González, de 6 anos, resgatado na costa norte-americana depois de um naufrágio que matou sua mãe. Elián acaba sendo devolvido à família paterna, em Cuba. 23 de junho de 2001 -- Depois de duas horas de discurso sob o sol, Fidel sofre um breve desmaio. 18 de março de 2003 -- Fidel lança uma onda de repressão contra dissidentes, levando à prisão de 75 ativistas e jornalistas independentes. 20 de outubro de 2004 -- Fidel fratura o joelho esquerdo e o braço direito ao tropeçar e cair após um discurso no mausoléu de Che Guevara, em Santa Clara (centro do país). 31 de julho de 2006 -- Fidel transfere temporariamente o poder a seu irmão Raúl, após se submeter a uma cirurgia intestinal. 19 de fevereiro de 2008 -- O dirigente anuncia, em mensagem escrita, que não quer mais um mandato como presidente, despedindo-se do poder após quase meio século. Tem 81 anos, e há um ano e meio não aparece em público.