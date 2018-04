CRONOLOGIA-Veja a saga dos reféns das Farc na Colômbia A seguir, os fatos mais destacados a respeito dos reféns da guerrilha esquerdista Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 1997 21 de dezembro -- Um comando guerrilheiro ataca a base de comunicações do Exército no monte Patascoy, Departamento de Nariño. Dez militares são mortos e 18 são sequestrados. Dois suboficiais desse grupo continuam em cativeiro. 1998 3 de agosto -- As Farc atacam uma base antidrogas em Miraflores, Departamento do Guaviare, causando a morte de 41 militares e sequestrando cerca de 100. 1o de novembro -- As Farc atacam a cidade de Mitú, capital do Departamento de Vaupés, matando 51 pessoas entre militares, policiais e civis. Na ocasião, 61 policiais são sequestrados. 1999 7 de janeiro -- O governo do presidente Andrés Pastrana e as Farc iniciam negociações de paz depois que o presidente lhes entrega o controle de uma zona de 42 mil quilômetros quadrados de cerrados e selvas. 2000 5 de agosto -- Sequestrado no Departamento de Caldas o parlamentar Oscar Túlio Lizcano. 4 de dezembro -- O ex-ministro de Desenvolvimento Fernando Araújo é sequestrado em Cartagena. 2001 5 a 30 de junho -- As Farc libertam 359 policiais e soldados capturados em combates nos três anos anteriores, e o governo em troca solta 14 rebeldes, graças a um acordo firmado entre as partes. 10 de junho -- O senador Luis Eladio Pérez é sequestrado no Departamento de Nariño. 15 de julho -- Alan Jara, ex-governador do Departamento do Meta, é sequestrado quando se deslocava em um veículo da ONU, junto com funcionários da entidade internacional. 26 de julho -- Um comando das Farc toma de assalto o edifício Miraflores, na cidade de Neiva, e sequestra dois filhos do senador Jaime Lozada, a esposa dele, Gloria Polanco, e 12 outros moradores. 10 de setembro -- Um comando das Farc sequestra a deputada nacional Consuelo González de Perdomo em uma estrada do Departamento de Huila. 29 de setembro -- Morre numa operação de resgate a ministra da Cultura, Consuelo Araújo, sequestrada uma semana antes no Departamento do César. 2002 20 de fevereiro -- Guerrilheiros obrigam o piloto de um pequeno avião comercial a aterrissar numa estrada do Departamento do Huila e sequestram 3 dos 30 ocupantes, entre eles o senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. Horas mais tarde, o governo de Andrés Pastrana suspende o processo de paz com as Farc. 23 de fevereiro -- A candidata presidencial Ingrid Betancourt e sua companheira de chapa Clara Rojas são sequestradas numa estrada do Departamento de Caquetá. 21 de abril -- O governador do Departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, e seu assessor de paz, o ex-ministro de Defesa Fernando Echeverri, são sequestrados. 11 de abril -- As Farc invadem a Assembléia do Departamento do Valle do Cauca, em pleno centro de Cali, e sequestram 12 deputados regionais. 7 de agosto -- Começa o mandato de Alvaro Uribe, eleito com a promessa de derrotar militarmente a guerrilha. 2003 13 de fevereiro -- As Farc derrubam um pequeno avião no Departamento de Caquetá e sequestram os norte-americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes, contratados para participar de ações antidrogas. Um quarto norte-americano e um militar colombiano são mortos. 5 de maio -- O governador de Antioquia, o ex-ministro Echeverri e oito militares são alvejados pelas Farc durante uma frustrada operação de resgate nas selvas de Antioquia. 2004 13 de julho -- A guerrilha liberta os dois filhos do ex-senador Lozada. 14 de setembro -- As Farc propõem a retirada de tropas das localidades de Cartagena del Chairá e San Vicente del Caguán, no Departamento de Caquetá, para negociar uma troca de reféns por guerrilheiros presos. Uribe rejeita a idéia. 28 de novembro -- Em uma nova proposta, os rebeldes pedem a retirada das forças oficiais dos municípios de Florida e Pradera, no Departamento do Valle, para negociar um "intercâmbio humanitário". Uribe volta a rejeitar a proposta. 2005 12 de abril -- As Farc assassinam o ex-senador Jaime Lozada num ataque numa estrada no Departamento do Huila. A esposa dele permanece sequestrada. 15 de dezembro -- Uribe aceita uma oferta de Espanha, França e Suíça para negociar o intercâmbio humanitário em Pradera e Florida, mas desta vez a rejeição parte das Farc. 2006 7 de agosto -- Uribe assume seu segundo mandato, depois de ser reeleito em maio. 31 de dezembro -- O ex-ministro Araújo foge do cativeiro durante uma operação militar e cinco dias depois aparece num povoado do Departamento de Bolíva. Dois meses depois, Uribe o nomeia chanceler. 2007 17 de maio -- O policial John Frank Pinchao, sequestrado em novembro de 1998, aparece nas selvas do Departamento do Vaupés depois de escapar e caminhar vários dias pela mata. 4 de junho -- A pedido do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e citando "razões de Estado", Uribe liberta o "chanceler" das Farc, Rodrigo Granda. Posteriormente, mais de 100m rebeldes também são soltos unilateralmente. 28 de junho -- As Farc informam que "um grupo militar não identificado" manteve em 18 de junho um "fogo cruzado" que levou à morte de 11 dos 12 deputados regionais que haviam sido sequestrados em 2002 em Cali. 15 de agosto -- O governo autoriza que a senadora oposicionista Piedad Córboda negocie com as Farc um acordo para a troca de reféns por guerrilheiros presos. 31 de agosto -- Uribe aprova a mediação de seu colega venezuelano, Hugo Chávez, para tentar encontrar uma solução no drama dos reféns. 21 de novembro -- Uribe suspende a mediação de Chávez e de Córdoba junto aos rebeldes. 30 de novembro -- O governo divulga provas de vida de Betancourt, dos três norte-americanos e de alguns políticos, militares e policiais. As provas haviam sido apreendidas junto a três supostos rebeldes. 18 de dezembro -- As Farc anunciam a intenção de libertar a ex-deputada Consuelo González, a ex-candidata a vice-presidente Clara Rojas e o filho dela, Emmanuel, nascido em cativeiro. A decisão é um ato de "desagravo" a Chávez. 26 de dezembro -- Chávez pede ao governo da Colômbia que autorize uma operação para resgatar os três reféns, o que implica a entrada de aeronaves venezuelanos em território colombiano. Horas depois, a Colômbia dá luz verde à operação humanitária. 28 de dezembro -- Início da operação de resgate dos três reféns. 29 de dezembro -- Delegados de Argentina, Brasil, Bolívia, Cuba, Equador, França e Suíça chegam à cidade colombiana de Villavicencio para esperar as coordenadas das Farc sobre o local de entrega dos reféns. 31 de dezembro -- A operação de resgate é cancelada após três dias de incertezas, em meio a acusações das Farc e de Hugo Chávez de que o governo colombiano foi responsável pelo fracasso do plano. O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, alega que a entrega não foi concluída porque as Farc não estariam com Emmanuel. Os integrantes da comitiva voltam a seus países. 2008 4 de janeiro -- Exame de DNA realizado na Colômbia revela que um menino sob proteção do governo da Colômbia desde 2005 e registrado com o nome de Juan David Gómez "muito provavelmente" é Emmanuel, filho de Rojas. As Farc reconhecem que não estão com o menino e acusam o governo de tê-lo sequestrado. 9 de janeiro -- O presidente Chávez diz que as Farc vão libertar González e Rojas. O governo de Caracas pede autorização a Bogotá, que dá luz verde à nova missão humanitária. 10 de janeiro: As Farc libertam as duas políticas em uma região na selva do departamento de Guaviare. 2 de fevereiro: As Farc anunciam que vão entregar os ex-parlamentares Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco. 23 de fevereiro: O grupo guerrilheiro comunica que também libertará o ex-senador Jorge Eduardo Gechem. 25 de fevereiro: O governo da Venezuela anuncia que tem em seu poder as coordenadas do lugar onde deverá resgatar os quatro reféns. 27 de fevereiro: As Farc entregam na selva da Colômbia os quatro ex-parlamentares depois de mais de seis anos de cativeiro. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)