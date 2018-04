Cruz Vermelha arrecada US$ 3 milhões por celular para o Haiti

A Cruz Vermelha na América arrecadou, em apenas 24 horas, US$ 3 milhões para o Haiti mediante mensagens de textos enviadas por telefones celulares. Atendendo a um apelo da instituição, centenas de milhares de pessoas enviaram de seus aparelhos a palavra "Haiti" para doar às vítimas da tragédia US$ 10 por cada mensagem de texto, informou a Cruz Vermelha.

Veja também:

Haiti já enterrou 7 mil vítimas em vala comum

Equipes humanitárias vivem precariedade em missão

Terremoto foi 35 vezes mais forte que Hiroshima

Obama: momento pede liderança dos EUA

Militares brasileiros mortos chegam a 14

Desde terça-feira, a entidade recebe doações por este canal, as quais serão usadas para atender às necessidades imediatas de três milhões de pessoas que podem ter sido afetadas pelo tremor, segundo estimativas. A Cruz Vermelha também anunciou nesta quinta a doação de US$ 9 milhões tirados de um fundo próprio.

A soma se une à quantia de US$ 1 milhão liberada na quarta em caráter de urgência para as operações de resgate e atendimento às vítimas do terremoto no Haiti. Milhares de voluntários locais da entidade estão no país. Especialistas na gestão de desastres chegarão hoje de Estados Unidos, Peru e México para ajudar as equipes de ajuda humanitária.