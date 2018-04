Cruz Vermelha pede às Farc para visitar Ingrid Betancourt

O chefe da Cruz Vermelha na Venezuela, Guy Mellet, pediu nesta sexta-feira, 29, para que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) autorizem a visita de uma equipe médica à ex-candidata à Presidência Ingrid Betancourt. Mellet disse à emissora Globovisión que o órgão está "muito preocupado" com o estado de saúde de Ingrid, que é bastante delicado, segundo os quatro ex-congressistas libertados quarta-feira pelas Farc. Veja também: Chávez propõe grupo multilateral para mediar conflito com Farc Farc recebem provisões brasileiras, diz ex-refém Por dentro das Farc Reféns colombianos: do seqüestro à liberdade Quem são os 4 reféns libertados na Colômbia Ingrid Betancourt, que também tem nacionalidade francesa, foi seqüestrada em 23 de fevereiro de 2002 pelas Farc, que "se irritaram" com ela, de acordo com o ex-senador colombiano Luis Eladio Pérez, um dos libertados esta semana. Pérez, que várias vezes dividiu o cativeiro com Ingrid, disse que a viu pela última vez em 4 de fevereiro. "Ela está muito mal", talvez "pior" que do que estava na foto divulgada em dezembro como prova de sobrevivência, na qual aparece muito magra e abatida. Ingrid tem um "problema recorrente de fígado", e está "mal física e moralmente", acrescentou o ex-senador, entregue pelas Farc à Venezuela e a uma comissão da Cruz Vermelha, junto com os também ex- parlamentares Gloria Polanco, Orlando Beltrán Cuéllar e Jorge Eduardo Gechem Turbay. Tentativa de fuga Segundo Pérez, os rebeldes consideram Ingrid uma "burguesa" e desde uma tentativa de fuga, em 2005, obrigam-na a andar descalça pela selva e a dormir acorrentada em árvores. As revelações foram feitas na quinta numa entrevista concedida à rádio colombiana Caracol. "As condições de reclusão são as de um campo de concentração", disse. "Fui hostilizado pela guerrilha porque fui contestador desde o início. Ingrid fez o mesmo com valentia excepcional." Companheiro de Ingrid na fuga frustrada, ele contou detalhes do episódio, que havia sido revelado por outros ex-reféns. A fuga foi idéia de Ingrid. Ela foi planejada inicialmente para 20 de julho de 2005, mas foi antecipada porque os guerrilheiros começaram a cercar o acampamento com arame farpado. "Era naquele momento ou nunca mais", afirmou Pérez. Os dois reféns levaram consigo torrões de açúcar e bolachas. Por cinco dias atravessaram rios e dormiram com a roupa molhada. "Ingrid percebeu que eu estava mal. Falhei diante da imensa capacidade dela de enfrentar aquela situação", disse Pérez. Segundo ele, a ex-senadora era hábil em pescar e fazer fogo. Eles se entregaram porque problemas provocados pela diabete impediam Pérez de continuar. Os rebeldes não deixaram barato a insubordinação. Ambos foram acorrentados a árvores e obrigados a andar descalços. "Ingrid será presidente um dia", disse Pérez. "Ela é corajosa e tem propostas para mudar o país." O ex-senador trouxe para a filha de Ingrid, Mélanie Delloye, um cinto tecido por ela. O presente foi entregue nos poucos minutos em que ele pôde conversar com a ex-senadora, há 23 dias. "Ela me disse: "aproveite cada minuto de sua liberdade"." O ex-congressista também relatou como as Farc utilizam os países vizinhos para conseguir abrigo e suprimentos. "Dormi no Equador. Usávamos botas equatorianas, desodorantes e remédios brasileiros e sabonetes venezuelanos", disse. Ingrid faz parte do grupo de reféns políticos que as Farc se dizem dispostas a trocar por 500 rebeldes presos. Com a libertação dos quatro ex-parlamentares, o grupo hoje é composto por 40 seqüestrados: 33 militares, 4 políticos e 3 americanos - Thomas Howes, Marc Gonsalves e Keith Stansell -, que trabalhavam em operações antidrogas na Colômbia e foram capturados quando seu avião caiu na selva, há cinco anos.