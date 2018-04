Cruzeiro com 104 a bordo fica encalhado na Antártica

Um navio de turismo transportará nesta quarta-feira, 18, os 74 passageiros e 30 tripulantes presos em um cruzeiro que encalhou na Antártida, nos arredores de uma base argentina de San Martín. A Argentina informou ainda que o Ocean Nova, que está preso desde terça-feira, realizou manobras para tentar deixar o local, mas foram insuficientes. Foto: AP A Marinha argentina afirmou que o Clipper Adventurer, outro barco para cruzeiros marítimos da mesma operadora do Ocean Nova chegará ao local por volta das 12h (horário local) para transferir os passageiros e tripulantes e levá-los até a cidade de Ushuaia. Em declarações anteriores a imprensa, Roberto Ulloa, porta-voz da Marinha argentina, disse que "a situação está sob controle e não há perigo para as 104 pessoas a bordo". "A embarcação encalhada não informou de perda de combustível nem avarias no casco", advertiu, em comunicado, a Marinha, que até agora desconhece as causas do incidente, embora não descarta que o cruzeiro tenha entrado em uma área de pouca água.