Cruzeiro que saiu do Rio fica à deriva no Uruguai após incêndio

Um cruzeiro de bandeira italiana e que saiu do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires, com 1,4 mil turistas a bordo - a maioria brasileiros -, está atracado em frente ao litoral do balneário uruguaio de Punta del Este, após um incêndio na sala de máquinas, que já foi controlado e está sendo consertado. "O cruzeiro está parado a sete milhas de Punta del Este" desde quarta-feira à noite, disse nesta quinta-feira, 26, à emissora de rádio Carve o capitão de navio Álvaro Guinea, autoridade naval do Departamento de Maldonado, onde fica a principal cidade turística do Uruguai. Segundo Guinea, o cruzeiro Costa Romântica estava realizando uma rota por águas uruguaias, quando "teve um problema na sala de máquinas". O porta-voz naval ressaltou que os passageiros estão bem e que o navio está atracado, e não encalhado, como informaram alguns meios de comunicação argentinos, ao saber da notícia. "É um problema nos geradores, houve um reaquecimento" e depois "aconteceu um incêndio", já controlado, explicou. O capitão acrescentou que estavam a caminho da embarcação dois oficiais técnicos especialistas em maquinaria para verificar "se os consertos estão de acordo para a navegação". De acordo com o responsável naval, o cruzeiro pode seguir sua rota nas próximas horas, rumo a Buenos Aires, pois, segundo tinha comunicado o capitão do navio, o conserto estava quase finalizado.