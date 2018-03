Cuba aprova cirurgia para mudança de sexo O governo de Cuba autorizou os médicos a realizarem cirurgias para a mudança de sexo, disse na sexta-feira um especialista ligado ao Centro Nacional para a Educação Sexual, dirigido por Mariela Castro, filha do presidente Raúl Castro. Mariela, ativista da causa homossexual, vinha se empenhando por essa regularização e disse que pelo menos 28 pessoas querem fazer essa cirurgia no país, que tem 11 milhões de habitantes. O especialista, que pediu anonimato, disse que o Ministério da Saúde Pública aprovou a cirurgia nesta semana, e que ela será realizada sem custo na rede estatal de hospitais. Cuba chegou a realizar uma cirurgia de mudança de sexo em 1988, mas recuou nessa política devido à polêmica gerada, disse Mariela Castro no mês passado. De acordo com ela, médicos cubanos estão aprendendo as técnicas desse tipo de cirurgia com colegas belgas. Não se sabe quando as cirurgias vão começar. Desde que foi formalizado como sucessor de Fidel Castro, em fevereiro, seu irmão Raúl vem adotando algumas medidas liberalizantes, além de permitir maior debate sobre os problemas nacionais. No seu governo, os cubanos foram autorizados a comprar computadores, DVDs e celulares, embora poucas pessoas tenham poder aquisitivo para adquiri-los. (Reportagem de Rosa Tania Valdes e Nelson Acosta)