Cuba bloqueia viagem de jornalista para premiação, diz jornal

A jornalista cubana Yoani Sánchez provavelmente não irá a Madri para receber o Prêmio Ortega e Gasset de jornalismo por não ter obtido até agora a permissão das autoridades cubanas para sair do país. A autora do blog 'Geração Y' venceu na categoria jornalismo digital. O líder do júri, o catedrático Gregorio Peces-Barba, destacou a informação "vivaz e direta" do blog e "o ímpeto com que se incorporou ao espaço global do jornalismo social", informou o jornal espanhol El País. Veja também: Blog de Yoani Sánchez Raúl Castro leva Cuba gentilmente para as reformas Tanto a jornalista como os promotores do prêmio, organizado há 25 anos pelo El País, tentaram em todas as vias administrativas obter a autorização da viagem de Yoani para assistir a entrega dos prêmios, que ocorrerá na quarta-feira, 7. Até o momento, todos só receberam o silêncio como resposta das autoridades cubanas. Pode-se prever, então, que a jornalista não poderá sair da ilha. Yoani, de 32 anos, foi incluída neste mês na lista das 100 pessoas mais influentes do planeta da revista Time. Seu blog é inspirado nos jovens "de Cuba dos anos 70 e 80, marcada pelas escolas no campo, bonecos russos, saídas ilegais e frustração." A jornalista cubana ganhou destaque com seu blog pelo contraste das informações que inundam toda a imprensa internacional em relação ao governo cubano e a realidade dos cidadãos da ilha. "Ontem me ligaram da Espanha - atualmente as informações viajam para o estrangeiro e depois chegam em nós - para me dizerem que a permissão para a saída não era necessária", disse. "Assim que recebi a notícia, ia a um consultório jurídico, onde dou andamento aos trâmites da viagem. Minha alegria durou pouco. Um oficial da imigração esclareceu que não era nada disso. A tarjeta branca e os 150 pesos seguem vigentes", explicou. "Pague a tarifa e blasfeme um pouco contra os rumores que não se materializam, contra as expectativas que não se realizam?", questiona. Além de Peces-Barba, o júri dos prêmio Ortega e Gasset é formado por figuras do mundo das artes e cultura, como a atriz Blanca Marsillach, os jornalistas Àngels Barceló e Antonio Franco, o filósofo Fernando Savater e os quatro diretores que o El País já teve, entre eles o que ocupa o cargo atualmente, Javier Moreno.