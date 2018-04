Cuba conclui manobras militares contra eventual invasão dos EUA Cuba concluiu na sexta-feira um exercício militar de cinco dias que mobilizou pelotões especiais, infantaria, aviões e milícias para enfrentar uma eventual invasão norte-americana. As manobras ocorreram de segunda a sexta-feira nas montanhas do Escambray, cerca de 350 quilômetros a leste de Havana. "O exercício Moncada 2007 prepara os habitantes das montanhas para causar um alto custo em baixas ao inimigo", disse o noticiário da TV estatal. As manobras aconteceram em regiões do centro e oeste de Cuba. No leste, foram adiadas devido às chuvas das últimas semanas. A TV passou a semana mostrando tanques, baterias antiaéreas e tropas em ação. "Cada cubano (é) um bastião", foi a manchete do Granma, órgão oficial do Partido Comunista, com uma foto de soldados com pintura camuflada emergindo entre arbustos, armados com fuzis AK-47 com silenciador. O maior inimigo de Cuba, os Estados Unidos, está a apenas 150 km da ilha. Em outubro, o presidente George W. Bush disse que sua política linha-dura contra o regime comunista cubano não visa à estabilidade, e sim à liberdade. Cuba aplica a doutrina militar conhecida como "guerra de todo o povo", inspirada na resistência do Vietnã contra os Estados Unidos. O general Raúl Castro, que assumiu o poder há 16 meses devido à enfermidade de seu irmão Fidel, disse que, se os Estados Unidos invadissem Cuba, encontrariam "um vespeiro". "Todo combatente, por difíceis que sejam as condições que enfrente na guerra, é seu próprio comandante-chefe", disse o jornal governamental Juventud Rebelde, aludindo ao cargo de Fidel. "Vespas picam duramente o invasor", disse uma reportagem do Juventud Rebelde sobre as tropas especiais mobilizadas nas manobras. (Por Rosa Tania Valdés)