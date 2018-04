Cuba condena a 4 anos de prisão espanhol envolvido em morte de dissidente

Carromero, de 26 anos e vice-secretário de Novas Gerações do governante Partido Popular em Madri, foi acusado de "assassinato" em 5 de outubro, num longo julgamento em que ele admitiu que perdeu o controle do veículo em uma estrada em conserto e bateu em uma árvore.

"Depois de uma extensa análise do material probatório e em conformidade com as garantias legais estabelecidas, atendendo a gravidade dos fatos, em que houve a lamentável morte de duas pessoas como consequência da conduta imprudente de Carromero Barrios, o tribunal impôs a pena de quatro anos de prisão", informou o www.cubadebate.cu.

Os juízes cubanos tinham solicitado sete anos de prisão.

O acusado poderá recorrer ao Supremo Tribunal do parecer que o declarou "responsável do crime de homicídio", acrescentou a breve nota oficial.

No acidente ocorrido em 22 de julho passado morreram Payá, de 60 anos e fundador do Movimento Cristão de Libertação, e o opositor cubano Harold Cepero, 31. Além do motorista, sobreviveu Jens Aron Modig, 27, líder da Liga Democrata Cristã da Suécia.

As autoridades cubanas permitiram a Modig retornar a seu país dias depois do acidente, após declarar a jornalistas que estava em Cuba por razões políticas, e pedir desculpas publicamente por entregar cerca de 4.000 euros aos dissidentes e participar de atividades "ilícitas".