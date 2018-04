Cuba deve seguir pelo caminho da democracia, espera França

O secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Jean-Pierre Jouyet, disse nesta terça-feira, 19, após o anúncio da renúncia do líder cubano Fidel Castro, que "espera que o país siga pelo caminho da democracia". Veja também: Fidel Castro renuncia à Presidência cubana "Não podemos fazer mais do que desejar que esse país siga pelo caminho da democracia", declarou Jouyet, em entrevista à emissora de rádio francesa Europe 1. Em uma primeira reação à informação de que Fidel Castro renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Estado e comandante-em-chefe de Cuba, o secretário francês afirmou que "o castrismo foi um símbolo de totalitarismo". Segundo Jouyet, Castro "não entendeu as evoluções do mundo nos anos 70 e 80". "Como também não entendeu a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento da União Soviética", criticou. Ainda assim, o secretário de Estado francês reservou alguns elogios ao líder cubano, ao afirmar que "garantiu uma certa independência frente à forte presença dos Estados Unidos na região".