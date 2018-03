Cuba diz que 90% foram às urnas, mesmo sem voto obrigatório O governo cubano comemorou na segunda-feira o índice de 90 por cento de comparecimento às urnas nas eleições municipais do fim de semana, em que o voto não era obrigatório. Os números foram considerados uma manifestação de apoio ao sistema socialista e de rejeição à pressão dos Estados Unidos. As eleições de domingo, em que os candidatos não representaram partidos e não puderam fazer campanha, deram início a um processo de renovação de autoridades que, em março de 2008, dissipará as dúvidas sobre o futuro político do líder Fidel Castro, afastado do poder desde que adoeceu, há um ano e três meses. "Eleições: Nova demonstração de maturidade e cultura política de nosso povo", afirmou a manchete do Granma, jornal do Partido Comunista. Embora em Cuba o voto não seja obrigatório, a imprensa oficial disse que mais de 90 por cento dos maiores de 16 anos foram às urnas no domingo para eleger mais de 15 mil vereadores. Os resultados serão anunciados na segunda-feira. "A conjuntura em que acontecem estas eleições é essencial para não deixar dúvidas sobre a união de nosso povo e a solidez da continuidade da revolução sob a condução do Partido", disse o semanário Trabajadores, da Central de Trabalhadores de Cuba. Fidel, 81, mandou seu voto em um envelope lacrado da casa em que se recupera desde que adoeceu e passou o poder ao irmão Raúl. Não houve imagens de Fidel, mas Raúl apareceu conversando animado com crianças e eleitores na hora de votar. Numa mensagem enviada do local não-revelado onde convalesce, Fidel criticou o presidente norte-americano, George W. Bush, que na quarta-feira deve anunciar novas medidas contra Cuba. "Não se negocia a soberania...Suas ameaças nunca nos intimidarão", escreveu Fidel. O ciclo eleitoral aberto com a eleição de domingo se encerrará em março de 2008, com a eleição do presidente do Conselho de Estado, cargo que Fidel ocupa há 30 anos. Uma nova legislatura do Parlamento terá de decidir se Fidel, que não aparece em público desde julho de 2006, está ou não em condições de ser ratificado no posto.