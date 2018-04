Cuba e Venezuela atrapalham democracia na AL, diz Vargas Llosa

NOVA YORK- O escritor peruano Mario Vargas Llosa, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura 2010, afirmou nesta quinta-feira, 7, que a América Latina demonstra avanços em suas democracias, exceto em Cuba e na Venezuela, que representam um retrocesso na região.

"Sou um escritor, sou um cidadão também, tenho ideias, valores, mas também tenho ideias políticas e cívicas", disse Llosa em uma coletiva de imprensa em Nova York.

Segundo o escritor, a América Latina vive um processo de reforço de sua democracia, com governos de direita e esquerda legalmente eleitos, que respeitam a liberdade e promovem políticas liberais no campo econômico.

Como exemplo, Llosa citou "os governos de esquerda" no Brasil, Uruguai e Chile nos tempos da ex-presidente Michelle Bachelet; e, na outra extremidade, os das "direitas democráticas" da Colômbia, Peru, e o atual Chile do governante Sebástian Piñera.

Afirmando que continuará um crítico ferrenho da ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, o escritor condenou a ditadura cubana e o governo do presidente Hugo Chávez, que está há mais de dez anos no poder e teria influído no reforço da esquerda em alguns países da região.

"O que representa um retrocesso é todavia que tenhamos Cuba, que tenhamos Venezuela", declarou. "Mas a minha impressão é de que essa corrente, que é uma corrente autoritária, antidemocrática, é uma corrente que está de saída, com cada vez menos apoio e respaldo popular, como se acaba de ver por exemplo nas eleições venezuelanas, o que me alegrou muito".

Nas eleições legislativas do fim de setembro, a oposição venezuelana voltou à cena política depois de cinco anos ao conquistar um terço das cadeiras do Congresso, o que permite frear o avanço da "revolução socialista" de Chávez.

Vargas Llosa, ao ser consultado sobre os governos de Cuba e Venezuela em uma entrevista a CNN, exortou os presidentes Chávez e o cubano Raúl Castro - que substituiu seu irmão Fidel - a que "deixem o governo" porque são "um enorme estorvo para o progresso de seus países".