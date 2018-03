Cuba emitirá novas licenças para taxistas privados O governo de Cuba anunciou na terça-feira que pela primeira vez em mais de uma década concederá novas licenças para taxistas privados, em mais uma medida do governo de Raúl Castro para melhorar a vida na ilha. O ministro do Transporte, Jorge Luis Sierra, informou que as rotas e tarifas serão rigidamente controladas. "Decidiu-se implementar nos próximos dias a aprovação das licenças operacionais de transporte para os portadores privados", disse Sierra à Rádio Rebelde (estatal). Os novos táxis circularão principalmente em zonas rurais que não sejam cobertas por linhas de ônibus. "No transporte rural se aprova uma a uma, se dá o combustível, se fixa a tarifa, se fixa a rota e o horário. É como se fosse um ônibus", disse Sierra. A última leva de concessões para taxistas havia ocorrido no começo da década de 1990. Desde que substituiu definitivamente seu irmão Fidel como presidente, Raúl Castro revogou algumas restrições à compra de celulares e computadores, eliminou tetos salariais e aumentou o preço pago pelos produtos agrícolas, entre outras medidas liberalizantes. O anúncio da concessão das novas licenças para táxis ocorre três dias antes da primeira reunião do parlamento cubano desde que Raúl Castro assumiu a presidência, em fevereiro. (Reportagem de Rosa Tania Valdés e Esteban Israel)