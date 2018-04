Cuba estuda como reduzir disparidades entre suas duas economias O presidente Raúl Castro precisará de tempo para fortalecer o peso cubano e unir as duas moedas que circulam no país, mas há formas mais rápidas para melhorar o poder de compra e reduzir a insatisfação da população, segundo economistas. O general de 76 anos, que no domingo sucedeu formalmente a seu irmão Fidel, disse no discurso de posse que está estudando uma revalorização "gradual e prudente" da moeda nacional. Mas ele deu mais ênfase à melhoria da produção na economia centralizada e a reformas que reduzam a burocracia que afeta todos os aspectos do cotidiano na ilha. Desde que assumiu provisoriamente o poder, em julho de 2006, Raúl convidou os cubanos a manifestarem abertamente suas preocupações. As principais reclamações foram com relação aos salários pagos pelo Estado, em torno de 350 pesos (15,75 dólares), o que não chega nem perto de atender às necessidades básicas --apesar do subsídio aos alimentos e à gratuidade da moradia, saúde e educação. Os cubanos recebem salários na moeda nacional, mas vários produtos --como sabão e sapatos-- são vendidos em "pesos conversibles", que é cotado quase a 1 dólar. Um peso conversível compra 24 pesos cubanos. "Você pode trabalhar o dia todo, mas no final tem de pedir roupas aos turistas, porque não basta. É humilhante", disse a varredora de ruas Rosa Elena, durante uma pausa do trabalho no bairro colonial da capital. Para piorar as coisas, os bens vendidos a pesos conversíveis nas lojas estatais têm um ágio de pelo menos 240 por cento, usado para subsidiar os alimentos básicos. "Uma forma de melhorar o poder de compra sem aumentar os salários seria reduzir o ágio e, portanto, os preços nas lojas de divisas, pelo menos dos produtos básicos", disse o economista Juan Triana. "Dessa forma não haveria mais pesos em circulação, o que é uma grande preocupação", afirmou ele na segunda-feira à Associação Cubana das Nações Unidas. Outros economistas concordam com Raúl que a prioridade deva ser melhorar a produtividade, especialmente de alimentos, o que iria reequilibrar o poder de compra sob as leis de oferta e procura. "Nossos problemas se devem a uma escassez de produtos. O preço do tomate ou do porco não vai cair se não produzirmos mais", disse o economista cubano Omar Everleny. "Uma reavaliação tem de ser gradual, porque a questão fundamental é produtiva, não financeira." Cerca de 60 por cento dos 11,2 milhões de habitantes de Cuba têm algum acesso a moedas fortes, principalmente por meio de remessas de parentes no exterior ou contato com turistas O resto tem de trocar seus pesos cubanos por pesos conversíveis para comprar os itens não-disponíveis na moeda nacional. Simplesmente reduzir a cotação do peso conversível ou vincular as duas cotações sem fortalecer a economia provocaria instabilidade e inflação, segundo economistas. "Se a plena unificação das moedas ainda não está ao alcance, o governo poderia alterar subsídios, preços e salários para reforçar agora o poder real de compra", disse Phil Peters, do Instituto Lexington, da Virginia (EUA). "Isso começaria a resolver a insatisfação política, e talvez preparasse terreno para uma moeda única posteriormente." (Tradução Redação São Paulo, 5511 5644-7745) REUTERS CP