Cuba manda acusado de pedofilia de volta para os EUA Cuba enviou nesta sexta-feira um fugitivo norte-americano de volta aos Estados Unidos, onde é acusado de abusar sexualmente de uma menor e de possuir pornografia infantil. O Ministério das Relações Exteriores cubano disse que Leonard Auerbach entrou em Cuba pelo México no dia 8 de abril e, no dia 7 de maio, foi detido graças a informações fornecidas por autoridades norte-americanas. Em um comunicado enviado à imprensa em abril, autoridades norte-americanas disseram que Auerbach, 61, morador da Califórnia e especialista em hipotecas, estava na lista de "mais procurados" por manter relações sexuais com crianças e possuir fotos pornográficas de uma menina na Costa Rica. O governo cubano disse que resolveu agir porque "as acusações que pesam contra ele nos Estados Unidos são graves e combatidas fortemente por nossas autoridades". Cuba acrescentou que não encontrou provas de que o norte-americano tenha cometido crimes em Cuba. Cuba e Estados Unidos, que ficam somente a 140 quilômetros de distância, não mantêm relações diplomáticas, mas Cuba já havia enviado fugitivos norte-americanos de volta ao seu país. (Reportagem de Esteban Israel)