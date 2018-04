Cuba mostra compromisso sem precedentes com ONU, diz comissária Com sua promessa de assinar dois pactos de direitos humanos elaborados pela Organização das Nações Unidas, o governo de Cuba está mostrando um compromisso sem precedentes neste aspecto, disse nesta sexta-feira no México a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Louise Arbour. Cuba, que tinha uma ríspida relação com o antigo organismo de direitos humanos da ONU por considerá-lo um instrumento de seu inimigo Estados Unidos, prometeu em dezembro assinar um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e outro sobre Direitos Civis e Políticos. A promessa, feita junto a convite para que um enviado especial da ONU visite a ilha, "são dois exemplos recentes pelos quais penso que Cuba tem mostrado... um compromisso sem precedentes com o sistema de direitos humanos das Nações Unidas", disse Arbour. O ministro de Relações Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, disse em dezembro que as assinaturas dos acordos ocorrerão no primeiro trimestre de 2008 e que a decisão obedece a novo clima gerado pela criação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Conselho substituiu a antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra, junto a qual os EUA promoveram, por anos, medidas condenando Cuba, cujo governo é acusado de violar direitos humanos. (Reportagem de Anahí Rama)